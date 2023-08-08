قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال.

مقادير طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال : كيك سهل :

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

5 ملاعق كبيرة كاكاو خام

1 ملعقة بايكينج باودر

1 كوب زبادي

1 كوب حليب

½ كوب زيت ذرة

3 بيضة

1 ملعقة فانيلا

1 كوب شوكولاته فارماسيل

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال : كيك سهل :

احضري وعاء وضعي الدقيق والبايكينج باودر وقلبي جيداً.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي الزيت، السكر، البيض، الزبادي، الحليب والكاكاو واخلطي جيداً.

احتفظي بكوب من السائل جانبا ثم اسكبي الخليط السائل على الخليط الجاف واخلطي جيداً بالمضرب اليدوي.

احضري صينية وادهنيها بقليل من الزيت ورشيها بقليل من الدقيق وضعي الخليط.

ادخلي الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج ثم اخرجيها لتبرد.

اسكبي عليها الكوب السائل وزيّني الوجه بالفارماسيل ثم قدميها في طبق التقديم.