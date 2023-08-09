موقف الأهلي من ضم مهاجم إسبانيول .. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع المحترف البلجيكى لاندرى دياماتا مهاجم إسبانيول الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "عرض أحد وكلاء اللاعبين على جهاز الكرة فى صفوف الأهلى، إمكانية ضم المحترف البلجيكى لاندرى دياماتا مهاجم إسبانيول الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابع: "النادى استفسر عن بعض الأمور الخاصة باللاعب، من حيث المقابل المادى فى الموسم بالإضافة إلى مطالب إدارة فريق إسبانيول ولم يتحرك الأهلى بشكل رسمى فى ملف التعاقد مع المهاجم الإسبانى لاندرى دياماتا".