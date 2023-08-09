عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف الأهلي من ضم مهاجم إسبانيول .. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع المحترف البلجيكى لاندرى دياماتا مهاجم إسبانيول الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "عرض أحد وكلاء اللاعبين على جهاز الكرة فى صفوف الأهلى، إمكانية ضم المحترف البلجيكى لاندرى دياماتا مهاجم إسبانيول الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابع: "النادى استفسر عن بعض الأمور الخاصة باللاعب، من حيث المقابل المادى فى الموسم بالإضافة إلى مطالب إدارة فريق إسبانيول ولم يتحرك الأهلى بشكل رسمى فى ملف التعاقد مع المهاجم الإسبانى لاندرى دياماتا".

الأهلى النادي الأهلي لاندرى دياماتا إسبانيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

لعلاج اضطرابات الغدد والصدفية.. تحذير من عبوات مقلدة لـ دواء شهير بالأسواق

السعودية تحذر رعاياها في لوس أنجلوس من الإضراب العمالي.. ما الأمر؟

إيهاب الكومي يكشف أسراراً جديدة بشأن أزمة شيكابالا ومرتضى منصور |فيديو

نجم الزمالك السابق يوجه طلباً عاجلاً لـ شيكابالا

مصطفى بدرة: “موديز” خفضت تصنيف 10 بنوك أمريكية

دول الأمازون تطلق تحالفًا لمكافحة إزالة الغابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ... ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بدون ريجيم.. ابتكار طريقة جديدة لإنقاص الوزن

طريقة عمل السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ