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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا عند ظن عبدي بي.. منشور غامض من حسين الشحات يثير التكهنات

حسين الشحات
حسين الشحات

نشر لاعب النادي الأهلي حسين الشحات منشورًا غامضًا عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكتب حسين الشحات: أنا عند ظن عبدي بي قال القرطبي أي : ظن الإجابة عند الدعاء و ظن القبول عند التوبة وظن المغفرةعند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده.

 

وما زالت أزمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات ومحمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز مستمرة، بعد أن صفعه على وجهه أمام الجميع، وبالرغم من اعتذار الشحات وصدور عقوبة ضده من قبل النادي الأهلي لم يتنازل الشيبي عن بلاغه.

 

أزمة الشحات والشيبي

تستعد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد موعد نظر استئناف بيراميدز بشأن عقوبة حسين الشحات لاعب النادي عقب صفعه لمحمد الشيبي لاعب الفريق.

 

استئناف بيراميدز

وأرسل بيراميدز تظلما بشكل رسمي على عقوبة حسين الشحات لاعب النادي الأهلى التي صدرت من لجنة المسابقات برابطة الأندية.

 

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إصدار لجنة التظلمات قرارها بشأن استئناف بيراميدز.

 

أهداف حسين الشحات أزمة حسين الشحات إيقاف حسين الشحات اعتداء حسين الشحات

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