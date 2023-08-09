عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تفاصيل مذهلة حول سيارة الرئيس الروسي بوتين.. أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مقاومة للقنابل .. تفاصيل مذهلة حول سيارة الرئيس الروسي بوتين

يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما داخل بلاده وخارجها في سيارة مصفحة تلفت أنظار الجميع وذلك بفضل قوة تحملها الكبير فهي تتميز بمقاومتها للقنابل والهجمات الكيميائية، وتعرف بأسم "اوروس سينات".

 

أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

تعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أوبل جراند لاند موديل 2023 أحد أحدث الإصدارات الجديدة التي تنضم للسوق المصري، وتتوفر بفئتين هما HIGHLINE و TOP LINE .

 

لو بتسمع صوت طقطقة في عربيتك.. أعرف السبب

تتعرض السيارات مع مرور الزمن إلى بعض الأعطال، ومن أشهرها سماع أصوات مثل الطقطقة بمحرك السيارة، ويمكن سماع هذه الأصوات عند تشغيل السيارة في صباح اليوم أو عندما تكون السيارة باردة.

 

أركب أرخص سيارة فرنسية بـ 110 آلاف جنيه

تعد السيارة رينو كليو واحدة من أشهر السيارات الفرنسية في السوق المصري، وتتميز بإقتصاديتها في استهلاك البنزين، وتتوفر بإصدار هاتشباك وسيدان.

 

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 700 ألف جنيه

يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما داخل بلاده وخارجها في سيارة مصفحة تلفت أنظار الجميع وذلك بفضل قوة تحملها الكبير فهي تتميز بمقاومتها للقنابل والهجمات الكيميائية، وتعرف بأسم "اوروس سينات".

 

 

 

 

أوبل جراند لاند اوبل بوتين الرئيس الروسى جراند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

فرمان عاجل من الأهلي يُربك حسابات اللاعبين .. تفاصيل

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

اعترافات فتاة حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة: بعت لحبيبي صور لجسمي وبدأ يهدد بفضحي

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل .. إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

موضوعات متعلقة

شيفروليه تكشف عن خطط أسعار كورفيت الجديدة

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 700 ألف جنيه

مقاومة للقنابل .. تفاصيل مذهلة حول سيارة الرئيس الروسي بوتين

أركب أرخص سيارة فرنسية بـ 110 آلاف جنيه

لو بتسمع صوت طقطقة في عربيتك.. أعرف السبب

أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

سعر سيتروين C5 إيركروس موديل 2023

لامبورجيني كونتاش بطلة فيلم ليوناردو دي كابريو في المزاد

ترشيحاتنا

تقنيات حساسة أمنيا.. الولايات المتحدة تقييد استثمارات الصين في 6 قطاعات |تفاصيل

تصعيد خطير.. روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل حادث أمني داخل قاعدة عسكرية بالجولان

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

علاج مرض الإكزيما الجلدي بالأعشاب والأدوية.. روشتة لليدين

وصل إلى 33 شخصا.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا...7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد معاناة 25 عامًا|سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنها بـ«حمية الأسد»

تحذير عاجل| 7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد تحقيق فيلم باربي نجاحًا كبيرًا..تعرف على بداية قصة الدمية الأشهر عالميًا

فيديو

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ