أخبار السيارات| تفاصيل مذهلة حول سيارة الرئيس الروسي بوتين.. أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
مقاومة للقنابل .. تفاصيل مذهلة حول سيارة الرئيس الروسي بوتين
يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما داخل بلاده وخارجها في سيارة مصفحة تلفت أنظار الجميع وذلك بفضل قوة تحملها الكبير فهي تتميز بمقاومتها للقنابل والهجمات الكيميائية، وتعرف بأسم "اوروس سينات".
أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر
تعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أوبل جراند لاند موديل 2023 أحد أحدث الإصدارات الجديدة التي تنضم للسوق المصري، وتتوفر بفئتين هما HIGHLINE و TOP LINE .
لو بتسمع صوت طقطقة في عربيتك.. أعرف السبب
تتعرض السيارات مع مرور الزمن إلى بعض الأعطال، ومن أشهرها سماع أصوات مثل الطقطقة بمحرك السيارة، ويمكن سماع هذه الأصوات عند تشغيل السيارة في صباح اليوم أو عندما تكون السيارة باردة.
أركب أرخص سيارة فرنسية بـ 110 آلاف جنيه
تعد السيارة رينو كليو واحدة من أشهر السيارات الفرنسية في السوق المصري، وتتميز بإقتصاديتها في استهلاك البنزين، وتتوفر بإصدار هاتشباك وسيدان.
5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 700 ألف جنيه
يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما داخل بلاده وخارجها في سيارة مصفحة تلفت أنظار الجميع وذلك بفضل قوة تحملها الكبير فهي تتميز بمقاومتها للقنابل والهجمات الكيميائية، وتعرف بأسم "اوروس سينات".