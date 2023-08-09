أخبار السيارات| تفاصيل مذهلة حول سيارة الرئيس الروسي بوتين.. أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما داخل بلاده وخارجها في سيارة مصفحة تلفت أنظار الجميع وذلك بفضل قوة تحملها الكبير فهي تتميز بمقاومتها للقنابل والهجمات الكيميائية، وتعرف بأسم "اوروس سينات".

تعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أوبل جراند لاند موديل 2023 أحد أحدث الإصدارات الجديدة التي تنضم للسوق المصري، وتتوفر بفئتين هما HIGHLINE و TOP LINE .

تتعرض السيارات مع مرور الزمن إلى بعض الأعطال، ومن أشهرها سماع أصوات مثل الطقطقة بمحرك السيارة، ويمكن سماع هذه الأصوات عند تشغيل السيارة في صباح اليوم أو عندما تكون السيارة باردة.

تعد السيارة رينو كليو واحدة من أشهر السيارات الفرنسية في السوق المصري، وتتميز بإقتصاديتها في استهلاك البنزين، وتتوفر بإصدار هاتشباك وسيدان.

يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما داخل بلاده وخارجها في سيارة مصفحة تلفت أنظار الجميع وذلك بفضل قوة تحملها الكبير فهي تتميز بمقاومتها للقنابل والهجمات الكيميائية، وتعرف بأسم "اوروس سينات".