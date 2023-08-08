أركب أرخص سيارة فرنسية بـ 110 آلاف جنيه

تعد السيارة رينو كليو واحدة من أشهر السيارات الفرنسية في السوق المصري، وتتميز بإقتصاديتها في استهلاك البنزين، وتتوفر بإصدار هاتشباك وسيدان.

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

رينو كليو موديل 2001

مواصفات السيارة رينو كليو موديل 2001

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2001 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن مت،. تبلغ السرعة القصوى نحو 186 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر خلال زمن قدره 10.5 : 12.9 ثانية.

تتوفر السيارة رينو كليو موديل 2001 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وبلغت قرائة العداد نحو 140 ألف كيلو متر.

رينو كليو موديل 2001

أسعار السيارة رينو كليو موديل 2001 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 115 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.