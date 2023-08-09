ميار شريف تودع بطولة مونتريال الكندية للتنس من الدور الأول

ودعت البطلة المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 33 عالميا، بطولة مونتريال الكندية للتنس، فئة 1000 نقطة، من الدور الأول "64".

جاء ذلك عقب خسارتها أمام نظيرتها التشيكية ماركيتا فورندورسوفا، المصنفة العاشرة عالميا وبطلة ويمبلدون للتنس، بمجموعتين دون رد بواقع 4-6 و2-6 مساء أمس /الثلاثاء/ في مباراة استغرقت ساعة و18 دقيقة.

وتواجه اللاعبة التشيكية في الدور المقبل "32" الدنماركية كارولين فوزنياكى التي أطاحت بالاسترالية كيمبرلى بيرريلل بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2.

ومن المقرر أن تشارك ميار بمنافسات زوجي السيدات بالبطولة رفقة الأمريكية سلوانى ستيفنز، حيث سيواجه الثنائي المصري والأمريكي زوجي من ألمانيا وروسيا بالدور الأول "32".

وتقام البطولة بكندا خلال الفترة من 5 وحتى 13 من شهر أغسطس الجاري.