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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 10 أئمة.. أوقاف دمياط تُعلن عن قافلة دعوية بـ فارسكور

صدى البلد

أعلنت إدارة الدعوة بمديرية أوقاف دمياط عن انطلاق قافلة دعوية بإدارة أوقاف فارسكور يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد 10 أئمة ، كما تشمل القافلة أداء شعائر صلاة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.  

كما يقوم الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد النصر بفارسكور .

الجدير بالذكر أن تلك القافلة تأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة بين المجتمع.

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