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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عندك لمبتين منورين.. لماذا يتصل كامل الوزير بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء؟

صدى البلد

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، قائلًا "أنا عندي التكييف كان شغال على 18 بقت أشغله على 25 عشان أستهلك كهرباء أقل وعندي مروحة ونور باستخدمهم".
 

كامل الوزير لوزير الكهرباء: عندك لمبتين منورين

وأضاف المهندس كامل الوزير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، الثلاثاء: "أنا شغال في العاصمة الإدارية، لما بنزل من مكتبي ببص على كل الوزارات اللي جنبي وأروح أبص على مبنى وزارة الكهرباء وأكلم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وأقوله أنا واقف قدام الوزارة وفي لمبتين منورين، وأبص الناحية التانية عند وزارة الإسكان أكلم الوزير يا دكتور عاصم أنت عندك دور منور هو أنت لسه موجود في المكتب؟".

وأوضح: "أية المانع إننا نخفض استهلاكنا ونطفي الشوارع الرئيسية هو إحنا مش بنستورد السولار والمازوت والغاز بالعملة الصعبة، اللي اتريقوا في أول الأزمة وقالوا مصر منورة، لكن ألمانيا مطفية لا دا ألمانيا عارفة الصح لأنها دولة عظمى".

نستحمل وهتعدي

وأكمل المهندس كامل الوزير: "أيه المانع أقلل شوية في الاستهلاك نستحمل وهتعدي، اعتقد موضوع تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء لمدة ساعة، الناس نفسها تفاعلت مع الحكومة، وبدأ الاستهلاك يقل، والموجة كلها 15 يومًا وتنتهي في نهاية شهر أغسطس".

وأكد المهندس كامل الوزير أن الدولة تسير بخطى ثابتة بتحسين إنتاجها وتوطين الصناعة، وأن هناك خطة لتصنيع بطاريات الأتوبيس في مصر وهي أغلى جزء فيه، موضحا أن هناك 4 شركات مصرية تنتج أتوبيسات كهرباء خاصة الهيكل والدواخل والكراسي والكهرباء.

وأشار كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن أول أتوبيس ترددي كهربائي يسير على الطريق وسيتم استخدامه من قبل المواطنين في شهر أكتوبر المقبل.

وفي سياق آخر، أكد المهندس كامل الوزير، أن مخلفات الهدم والبناء مشكلة كبيرة وبدأت تنتشر مؤخرا، مضيفا أن الدولة أنفقت الأموال من أجل التنمية والتطوير، وأضاف كامل الوزير، أن بعض المواطنين لا يلتزمون بالقواعد والقوانين، متابعا أنه يجب عدم إلقاء القمامة على الطرق.

وقال كامل الوزير، إنه حزين من مشهد مخلفات الهدم والبناء على الطريق الدائري، لافتا إلى أن هناك ناس لقوا مصرعهم بسبب هذه المخلفات.

 

كامل الوزير الكهرباء انقطاع الكهرباء تخفيف الأحمال كهرباء

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عندك لمبتين منورين.. لماذا يتصل كامل الوزير بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء؟

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