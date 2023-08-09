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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

شيكابالا
شيكابالا

أصدر حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك، بيانًا ناريًا ضد الإدارة الحالية للقلعة البيضاء بسبب لاعب الفريق الأول، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب حسين لبيب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "الزمالك أولًا، جماهير وأعضاء نادينا الحبيب، تعليقًا علي الممارسات المؤسفة من إدارة النادي التي نالت كل الفرق الرياضية وكان اخره تجدد محاولات متكررة للإساءة لأحد أهم نجوم كرة القدم عبر التاريخ الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لأغراض لا تخفي على أحد".

بيان حسين لبيب ضد إدارة الزمالك 

وأضاف: "وللحق أؤكد أنني وقد تعاملت معه ولم أشهد منه إلا كل إخلاص وإنكار ذات وحب للنادي وللفريق وله مني كل الدعم.. لا يسعني إلا أن أعيد نشر مقطع من بوست سبق لي نشره في 11 فبراير وأعيد نشره في 16 أبريل".

وواصل: “( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) علي كل جماهير نادي الزمالك العاشقة للكيان وجميع أعضاء الجمعية العمومية أن ينتفضوا جميعًا يدًا واحدة ونتكاتف لإنقاذ الموقف”.

وأوضح: “أن الأمر لم يبلغ في أي وقت مضي ما يشهده النادي من تردي رياضي وإداري ومالي فضلا عن اهتزاز منظومة الأخلاق إنني أدعوكم للتمسك بالأمل والمحافظة علي اللاعبين الذين هم ثروة النادي”.

واختتم: “الإدارة غير الواعية قامت بتفريغ الفريق من نجومه وأفقدت ما بقي منهم ثقته بنفسه ودوافعه كما أحدثت اهتزازًا في الجهاز الفني  وتسببت برعونتها في فقدان الفريق تماسكه وهويته..

 عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر”.

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