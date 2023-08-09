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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لضبط الأسواق ورفع الاشغالات بشبرا الخيمة.

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وتابع نائب المحافظ يرافقه محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدير وأعضاء مكتب جهاز حماية المستهلك بالقليوبية وممثلي مديرية التموين الحملة المكبرة لضبط الأسواق والسلع ورفع الاشغالات  بنطاق الحي.


وشملت الحملة المرور على محال الجملة والتجزئة للتأكد من جودة السلع المعروضة والتأكد من التزام التجار بالاسعار المقررة.
 

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة، وتحرير محاضر عدم إعلان قائمة الأسعار، ورفع الاشغالات بشوارع ١٥ مايو والشعراوي وترعة الشابوري.

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القليوبية محافظ القليوبية رفع الإشغالات شبرا الخيمة حي شرق شبرا الخيمة

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