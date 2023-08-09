عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة محليات محدودة تتضمن 13 قيادة في عدد من المحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 13 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء المدن والمراكز .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين كل من إيهاب حسن محمد سكرتير عام مساعد محافظة السويس في وظيفة سكرتير عام محافظة القليوبية ، وتعيين أحمد عبداللاه توفيق وزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية إلى سكرتير عام مساعد محافظة السويس ، وتصعيد وجدي البهى الجروانى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية إلى سكرتير عام مساعد الدقهلية وتعيين ماهر كامل هاشم رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية إلى سكرتير عام مساعد الإسماعيلية ومحمود ضياء الدين عيسى عفيفى من ديوان عام محافظة القاهرة إلي رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية ، وتعيين عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية إلي رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية ، كما تضمنت الحركة المحلية كذلك تعيين محمد عبدالحميد سيد من رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط وأحمد جميل عبدالله مهنا من رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء إلى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية ونقل كل من أشرف محمد البيه رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى ديوان عام محافظة الغربية ومحمد أحمد أبوالحسن رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط إلى ديوان عام محافظة الجيزة وتعيين ياسر محمد حماية رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر إلى رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر وممدوح محمود نديم رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر إلى رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر ونقل هشام على إبراهيم الطويل إلى رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية .

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات والتفانى في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية بقطاعاتها المعنية تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات بالتنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين، مشيراً إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بتصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة .

عاجل وزير التنمية المحلية حركة محليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة تشتعل| بيان ناري من شيكابالا.. ومرتضى منصور يوصي برحيل الأباتشي.. وأوسوريو يتحدى

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. بشرى سارة للطلاب

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

تتجاوز الـ 45 مئوية|درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبين يغادرون النادي نهائيًا

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

موضوعات متعلقة

احصل على قرض صندوق التنمية المحلية وابدأ مشروعك

ترشيحاتنا

انطلاق معسكر الحكام تحت إشراف الفيفا في مدينة نصر

حكومة الاحتلال تحجب الميزانيات عن المجتمع العربي

هل يجوز ترديد أذكار الصباح في أثناء العمل أم يشترط التدبر والخشوع؟

جوتيريش: استمرار إدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر

المشدد 7 سنوات.. عقوبة النصب على المواطنين بانتحال أسماء الشخصيات العامة

الأرز هيرخص.. التموين تلزم التجار بتدوين الأسعار على العبوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لـ غلى قشور الليمون.. تعرف عليها

وصلت للدور الثاني| سيارة تطير في الهواء بأمريكا.. شاهد

علاج مرض الإكزيما الجلدي بالأعشاب والأدوية.. روشتة لليدين

نشرة المرأة والصحة| إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا...7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ