أفضل طريقة للسيطرة على الربو في الشتاء

يبحث كثيرون عن أفضل طريقة للسيطرة على الربو حيث أنه من أكثر الأمراض المنتشرة في فصل الشتاء.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف طرق علاج الربو:

أجهزة الاستنشاق الوقائية : تحتوي هذه الأجهزة عادةً على ستيرويدات مستنشقة تقلل الالتهاب وفي بعض الأحيان، يتم دمجها مع أنواع مختلفة من موسعات الشعب الهوائية (أدوية تفتح مجرى الهواء).



جهاز استنشاق إنقاذي : يمكن لأجهزة الاستنشاق "الإنقاذية" سريعة المفعول أن تساعد أثناء نوبة الربو، فهي تحتوي على موسع للشعب الهوائية يفتح مجاري الهواء بسرعة، مثل ألبوتيرول .



جهاز التبخير : يقوم جهاز التبخير برش رذاذ دقيق من الدواء عبر قناع يوضع على الوجه وقد تستخدم جهاز التبخير بدلاً من جهاز الاستنشاق لبعض الأدوية.



معدلات الليكوترين : قد يصف لك الطبيب حبة دواء يومية للمساعدة في تقليل أعراض الربو وخطر الإصابة بنوبة ربو.



الستيرويدات الفموية : قد يصف لك الطبيب دورة قصيرة من الستيرويدات الفموية لعلاج نوبة المرض.



مضادات الهيستامين : قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك باستخدام السيتريزين (زيرتيك ® )، أو اللوراتادين (كلاريتين ® )، أو الفيكسوفينادين (أليجرا ® ) أو أدوية الحساسية الأخرى إذا كنت تعاني من الربو التحسسي.



العلاج البيولوجي : قد تساعد علاجات مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج الربو الحاد.



العلاج الحراري للشعب الهوائية : إذا لم تُجدِ العلاجات الأخرى نفعاً، فقد يقترح طبيبك العلاج الحراري للشعب الهوائية، و في هذا الإجراء، يستخدم طبيب أمراض الرئة الحرارة لترقيق العضلات المحيطة بالممرات الهوائية.