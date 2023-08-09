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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القليوبية تطلق مبادرة "يالا صيانة" لتصليح الديسكات بالمدارس

جانب من الصيانة
جانب من الصيانة

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مبادرة " يلا صيانة " لصيانة الديسكات وتدويرها للحفاظ علي المال العام بجميع مدارس القليوبية وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

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وأكدت سماح إبراهيم على أهمية ودور التعليم الفني وما يمتلكه من إمكانيات وتخصصات مختلفة تساهم في إشباع رغبة سوق العمل والاستفادة من الخبرات والتخصصات.
ووجهت بضرورة استمرار مبادرة "يلا صيانة"، من خلال إدارة التعليم الفنى لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى "ديسكات" لاستخدامها مرة أخرى فى المدارس.
وأضافت مدير تعليم القليوبية ، إنه تم توجيه جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة العمل لتنفيذ المبادرة بالمدارس التي تحتاج إلى أعمال الصيانة والإصلاح بالمقاعد والدسكات خلال الاجازة الصيفية ، مع مشاركة طلاب التعليم الفني  بجميع الإدارات التعليمية، بهدف صيانة وإصلاح جميع الأثاث المدرسي من مقاعد ودسكات ودهانها بألوان مميزة، وذلك لخلق روح التعاون والانتماء لدي الطلاب لمدارسهم، واستغلال الوقت لديهم ، وتوجيههم للمحافظة على الأثاث المدرسي.

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القليوبية مديرية التربية والتعليم الرواكد الحديدية مدارس القليوبية العام الدراسي الجديد

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