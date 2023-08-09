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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة شهية وغنية.. طريقة عمل ماش بوتيتو مناسبة للفطور 

طريقة عمل ماش بوتيتو
طريقة عمل ماش بوتيتو

تعتبر طريقة عمل ماش بوتيتو أو البطاطس المهروسة هي طبق جانبي يقدم بجانب الوجبات الرئيسية، وعادةً يتم إضافة الحليب والزبدة والملح والفلفل. 

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ماش بوتيتو، وهي من المقبلات العربية الشهية واللذيذة، ويمكن تحضيرهأ في اقل من نصق ساعة، وتكفي عه الوصفة لحوالي 4 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل ماش بوتيتو

 

طريقة عمل ماش بوتيتو

 

مقادير طريقة عمل ماش بوتيتو :

4 بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

5 ملعقة كبيرة جبن شيدر

 

طريقة عمل ماش بوتيتو :

_ نضع البطاطس في وعاء على النار ثم نكهها بالملح ونغطيها بالماء.

_ نغلي البطاطس على نار متوسطة إلى عالية لمدة ربع ساعة.

_ نصفي البطاطس جيدًا، ونسخن الحليب والزبدة معًا في وعاء على النار.

_ نهرس البطاطس ثم يضاف خليط الحليب وتبيلها بالملح والفلفل، ثم يضاف  الجبن ونقلب الماش بوتيتو للتقدم.

ماش بوتيتو طريقة عمل ماش بوتيتو البطاطس المقبلات العربية

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