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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق معسكر الحكام تحت إشراف الفيفا في مدينة نصر

البرتغالي فيتور بيريرا
البرتغالي فيتور بيريرا

ينطلق اليوم الاربعاء معسكر حكام الكرة الشاطئية وكرة الصالات ومعسكر الحكام الواعدين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.  


ومن المقرر ان يقام معسكر حكام الكرة الشاطئية وكرة الصالات ومعسكر الحكام الواعدين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في أحد فنادق مدينة نصر. 


ويشارك في معسكر حكام الكرة الشاطئية وكرة الصالات ومعسكر الواعدين للفيفا 35 حكما.

ويحاضر في معسكر حكام الفيفا محاضر دولي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جنسيته صومالي يدعي علي محمد الي جانب أحمد أبو العلا  ومجدي رزق من لجنة الحكام المصرية.

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أزمة استقدام الحكام الأجانب 

كشف البرتغالي فيتور بيريرا، أنه اتخذ قرارا بعدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات في الفترة القادمة، والمسابقات تلعب بين أندية مصريين ولاعبين مصريين، لذلك يجب أن يكون الحكام مصريين، وجميع النهائيات التي لعبت في مصر أدارها حكام مصريين، وكذلك مباريات الترقي، وقدموا أداءً جيدًا، ولم يشتكِ أي فريق من تواجدهم.

وقال بيريرا أيضا"أنا واثق في الحكام المصريين، وإذا أرادت مصر أن تكون الأفضل أفريقيا في مجال التحكيم فيجب أن نعطي الفرصة لحكامنا ليديروا أفضل المباريات ومباراة الأهلي والزمالك هي الأكبر، وأعتقد أن الحكام جاهزون لإدارتها، وفي المستقبل جميع المباريات بينهم وجميع النهائيات سيديرها حكام مصريون، ولجنة الحكام هي لجنة مستقلة، وطالما لا نتدخل في اختيارات الأندية في اللاعبين والمدربين أتمنى ألا يتدخلوا في عملي".

وأضاف: "محمود البنا من الحكام الكبار ومع ذلك قابل للتطوير وأمين عمر مشروع يظهر هؤلاء الحكام لكأس العالم القادمة، وهدفي تحسين التحكيم في كل تخصص، وأن تكون هناك برامج تطوير مخصصة وندوات وتغيير الأساليب واستخدام التكنولوجيا وأساليب جديدة في التدريب والكل متحفز ولديه استعداد للتدريب والتطور".

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لجنة الحكام مستقلة 

تحدث فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، علي أداء الحكام المصريين خلال الموسم الماضي، ودوره في تطوير التحكيم المصري منذ وجوده في رئاسة اللجنة.

وواصل: لجنة الحكام مستقلة بنفسها، وأتمني ألا تتدخل الأندية في اختياراتي، أنا هنا من أجل تطوير التحكيم المصري، وأفراد المنظومة هنا مصريون، إذن لماذا نحضر حكاما أجانب؟، وهذا عملي وأحب أن أكون مديرا فنيا للحكام.

وأشار إلي أن الأخطاء التحكيمية موجودة في كل الدوريات، وأتمني أن يكون هناك لقاء مع محللي الحالات التحكيمية والمعلقين ومن يعملون في البث التليفزيوني من خلال ورشة، من أجل شرح آلية عملنا والقوانين الجديدة المتعلقة بالتحكيم.

الحكام فيفا الكرة الشاطئية فيتور بيريرا الأهلي والزمالك محمود البنا

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