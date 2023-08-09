بالقبعة.. سمر يسري تسحر قلوب متابعيها

شاركت الإعلامية سمر يسري، جمهورها ومتابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وظهرت سمر بإطلالة صيفية، وقد ارتدت فستانا أبيض مكشوف البطن باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع مكياج بلون بشرتها، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.



وتتميز "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا،حفلة 11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.