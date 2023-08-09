عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

مصرع 4 أشخاص تناولوا
مصرع 4 أشخاص تناولوا الفطر البري المسمم  

الكثير منا يعشق تناول الفطر البري، وقد شددت وزارة الصحة الأسترالية، على عدم قطف وتناول الفطر ما لم يكن الشخص خبيرا بأنواعه.

 

مصرع 4 أشخاص تناولوا الفطر البري المسمم

وأفادت وزارة الصحة الأسترالية بأن هناك الكثير من التحذيرات حول استهلاك المشروم، وذلك بعد وفاة 3 أشخاص قاموا بتناوله وتعرضوا منه لحالات تسمم أدت لوفاتهم.

 

تفاصيل رحلة شفاء «بيلا حديد» من مرض لايم المُزمن.. معلومات صادمة عنه

لو بتعاني من نقص الأملاح في الدم.. اعرف أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

 

وتجري الشرطة الأسترالية حاليا تحقيقا فيما إذا كانت هناك دوافع جنائية وراء وفاة ثلاثة أشخاص بالتسمم بعد تناولهم الفطر، وفقا لما جاء في موقع “هيلث” الطبي.

 

وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى في 30 يوليو الماضي، عندما شعروا بالإعياء بعد تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن.

 

الفطر البري

 

وتوفيت امرأتان في المستشفى يوم الجمعة الماضي بينما توفي رجل السبت الماضي، ولا يزال هناك رجل يرقد في حالة حرجة بالمستشفى.

وقامت شرطة فيكتوريا بتفتيش الشقق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجرت مقابلة مع امرأة تم إطلاق سراحها على ذمة التحقيقات في القضية.

وحذرت وزارة الصحة في ولاية فيكتوريا، من استخدام  أنواع من الفطر السام؛ وبالأخص الفطر ذو اللون الأصفر، وهو أحد أنواع الفطر المسممة.

الفطر الفطر البري المسمم المشروم الفطر البري تسمم الفطر السام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا بفعل الخوف من أزمة مصرفية

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

من كفر غطاطي لـ الطالبية.. تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة الهرم

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

موضوعات متعلقة

خست كتير .. 10 معلومات عن سر فقدان وفاء مكي وزنها

وصفة شهية وغنية.. طريقة عمل ماش بوتيتو مناسبة للفطور 

تفاصيل رحلة شفاء «بيلا حديد» من مرض لايم المُزمن.. معلومات صادمة عنه

 تتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة منة فضالي الكاجوال في تركيا

حلوى كويتية.. طريقة عمل قرص عقيلي بخطوات سهلة وبسيطة

نشرة المرأة والصحة: عروس ترقص على عمود ورد فعل غير متوقع للعريس.. نسرين طافش تثير الجدل بفستان جريء.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

تعرف على علامات نقص فيتامين د عند الأطفال.. احذرها  

بدون أدوية ومكملات.. أطعمة تزيد الوزن للرجال والأطفال

ترشيحاتنا

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

حكم رادع من الجنايات ضد المتهمة بتزوير المستندات الرسمية فى الوايلى

اليوم.. انطلاق نقاشات الحوار الوطني حول الاستثمار الخاص والأمن الغذائي

خناقة واتهامات متبادلة بين مرتضى وشيكابالا.. قائد الزمالك ينفي إدعاء المعزول بالحجز على النادي

قتل صاحب محل «الفقير» على يد 12 متهما.. وحكم رادع من الجنايات

الملك سلمان يوافق على إقامة مؤتمر إسلامي يحضره ممثلي 85 دولة في مكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بسرعة

ينتمي لسلالة بشرية غير معروفة.. عظم رضيع يثير حيرة العلماء| تفاصيل

أضرار كارثية لتناول البيض المسلوق قبل النوم

كارثة.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

فيديو

عادوا من الموت.. كيف انتهك الذكاء الاصطناعي خصوصية النجوم

المسيح ينقذها.. سيرين عبد النور تروى معاناتها بسبب فقدانها القدرة على التنفس

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ