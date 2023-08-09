كارثة.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

الكثير منا يعشق تناول الفطر البري، وقد شددت وزارة الصحة الأسترالية، على عدم قطف وتناول الفطر ما لم يكن الشخص خبيرا بأنواعه.

مصرع 4 أشخاص تناولوا الفطر البري المسمم

وأفادت وزارة الصحة الأسترالية بأن هناك الكثير من التحذيرات حول استهلاك المشروم، وذلك بعد وفاة 3 أشخاص قاموا بتناوله وتعرضوا منه لحالات تسمم أدت لوفاتهم.

وتجري الشرطة الأسترالية حاليا تحقيقا فيما إذا كانت هناك دوافع جنائية وراء وفاة ثلاثة أشخاص بالتسمم بعد تناولهم الفطر، وفقا لما جاء في موقع “هيلث” الطبي.

وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى في 30 يوليو الماضي، عندما شعروا بالإعياء بعد تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن.

الفطر البري

وتوفيت امرأتان في المستشفى يوم الجمعة الماضي بينما توفي رجل السبت الماضي، ولا يزال هناك رجل يرقد في حالة حرجة بالمستشفى.

وقامت شرطة فيكتوريا بتفتيش الشقق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجرت مقابلة مع امرأة تم إطلاق سراحها على ذمة التحقيقات في القضية.

وحذرت وزارة الصحة في ولاية فيكتوريا، من استخدام أنواع من الفطر السام؛ وبالأخص الفطر ذو اللون الأصفر، وهو أحد أنواع الفطر المسممة.