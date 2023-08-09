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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقيلوا لو بتحبوا الزمالك.. أيمن يونس يساند شيكابالا في أزمة مرتضى منصور

شيكابالا
شيكابالا

ساند أيمن يونس عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق النجم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء فى أزمته الأخيرة مع مرتضى منصور رئيس النادي السابق. 

قال ايمن يونس عضو الزمالك السابق عن أزمة شيكابالا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: السادة أعضاء المجلس المتبقين اذا كان لديكم ذرة حب جوه قلوبكم لنادينا فاستقيلوا حتي تثبتوا ذلك.. كفاية.
تابع: اما عن شيكابالا هذا اللاعب الاسطورة الانسان الجميل البسيط الزملكاوي جينات .. دم.. روح فأشهد لك فى كل مواقفك وتاريخك انك كنت عاشق لنادي الزمالك وجماهيره بدون مزايدات. 

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شيكابالا يرد على اتهامات مرتضى منصور
 

أصدر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك بيانا للرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق .
وجاء بيان شيكابالا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو التالي: 
جماهير نادي الزمالك العظيمة،، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن أتحدث باعتباري واحدا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك 
ولذلك كان يجب الرد علي بعض النقاط وهذا ليس كل شئ

* رئيس النادي السابق  يسألني.، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟!! وأنا هنا لن أذيع سرا فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبا وقالبا، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسئولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظا على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!

* بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة عام ٢٠١٦ مقابل ٦٥٠ ألف دولار وبالفعل تم سداد مبلغ ١٤٠ ألف دولار وتبقى ٥١٠ الف فقط كان يجب تسديدهم في مواعيدهم طبقا للتعاقد وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير..

و في ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو ٥١٠ ألف دولار وبحساب سعر الدولار  وقتها ٧ جنيهات و٨٣ قرشا ما يعادل ثلاثة ملايين و٩٠٠ ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار ٤٦ مليونا

وللعلم،، وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها،   كنت  أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماما طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال!!!..، لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم ولكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل.

هذا ردا على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بشأني.  
أما ما يخص كل ما حدث  للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح. 
 

شيكابالا أيمن يونس مرتضى منصور سبورتنج لشبونة رئيس النادي السابق

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