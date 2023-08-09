محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبل اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور الخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بمصر، وذلك في إطار العلاقات المصرية الأذربيجانية والتآخي بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون الأذربيجاية.

وناقش الطرفان خلالها توطيد العلاقات وتبادل الأنشطة الثقافية والإقتصادية والصناعية بين البلدين وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الأذرية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات.



وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة وسفارة أذربيجان في إطار اتفاقية التآخي بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية لاسيما جهود السفير.

وقال المحافظ: “مصر تعد أجمل مقصد سياحي ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة، كما أن هناك اهتمام كبير بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية لتكون جاهزة في أي وقت لاستقبال الزائرين”.

وتحرص المحافظة على المشاركة في جميع احتفالات السفارة الأذربيجانية سواء في المحافظة أو خارجها كما تهتم المحافظة بتطوير مدرسة مهربان عليفيا بالعبور وتدرس تعليم اللغة الآذرية بها وأبدى السفير استعداده لدراسة عمل رحلات لبعض الطلاب والمدرسين لزيارة دولة أذربيجان للتعريف بالمعالم السياحية كجانب من تبادل الأنشطة الثقافية والتعليمية بين البلدين.

وأكد سفير أذربيجان على سعادته بحسن استقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بديوان عام المحافظة، مقدما للسيد المحافظ الدعوة لزيارة دولة أذربيجان في زيارة رسمية مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية خاصة في قطاع الطرق وإنشاء شبكة طرق قومية لتسهيل حركة المواصلات، مشيرا أن العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخيه تمتد إلى 1994 منذ أن بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف يجوب البلاد لتوطيد العلاقات، حيث بدأ بمصر وتم التآخي بين العديد من محافظات أذربيجان ومصر ، حيث تم التآخي بين محافظتي أبشرون والقليوبية منذ عام ٢٠٠٧ م .