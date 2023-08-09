الليلة.. توقيع ومناقشة رواية "عسل السنيورة" لـ شريف سعيد

تنظم دار الشروق للنشر، مساء اليوم، حفلاً لتوقيع ومناقشة رواية "عسل السنيورة" للكاتب شريف سعيد، فى مقر مبنى قنصلية، بمنقطة وسط البلد، فى تمام الساعة السابعة مساء، ويدير المناقشة الإعلامى الدكتور محمد عبده بدوى.

عسل السنيورة" رواية مبنية على أحداث حقيقية تعود إلى زمن الحملة الفرنسية، وتدور أحداثها حول الزوجة العذراء "جوليا" التى جاءت الإسكندرية على متن مراكب الحملة الفرنسية عام 1798، وإلى الأبد لم تعد إلى بلادها، من باريس إلى ريف المنصورة مروراً بالقاهرة وحواف مكة، تدور حوادث قصتها التى حيكت بين ثلاث قارات خلال سنوات فارقتْ فيها الزوج إلى حضن الصديق، أنقذت "حُسنة" وهى عارية وسط الخلاء، منحتْ عذريتها إلى "فاطمة" بنت الغورية ستراً لها، ووقع فى حبها شيخ العرب وهى معذبة صلعاء، ليُراق من جسدها فى الطرق العسل بمباركة من "أفروديت" إلهة الحب عند الإغريق.

هكذا فى رواية مستوحاة من قصة حقيقية يسافر بنا الكاتب "شريف سعيد" أكثر من قرنين إلى الوراء عبر أجواء مصرية فرنسية غرائبية وساحرة، راصداً لحظات الصدام بين عالمين، وبأسلوب أدبى عذب يجعلنا نطل من عينى "السَّنيورة جوليا" على باحات خلفية لتاريخنا؛ ما يدفعنا لإعادة النظر فى أى أحكام تخصّ الماضى وحكاياه.

شريف سعيد مُخرج وكاتب مصرى، وُلد بالقاهرة فى 1979، تخرج بجامعتها فى كلية الإعلام ببداية الألفية الثانية، كتبَ بالعديد من الدوريات المصرية مثل الأهرام والوطن والمصرى اليوم، عملَ بالعديد من القنوات الفضائية، وأخرج ورسم السيناريو لعدد من الأفلام الوثائقية منها دير العذراء، الجمالية، ناس من شُبرا، وصناعة الكذب، رواية "وأنا أحبك يا سليمة" تُعد أول أعماله الأدبية.