قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لاري جونسون، إن نظام الدفاع الجوي الأوكراني في حالة صعبة أمام القوة الروسية، وفق ما ذكر موقع فرونتير إنديا.

وذكر جونسون، أن القوات الروسية دمرت عمليًا نظام الدفاع الجوي الأوكراني خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ووفقا له ، فإن الدمار شبه الكامل لنظام الدفاع الجوي الأوكراني قد حدث خلال الأشهر الأربعة الماضية، نتيجة القدرة الروسية الكبيرة والمهارة في ذلك المضمار.

وعليه، قال إنه يمكن للطائرات الروسية الآن التحليق فوق كامل أراضي أوكرانيا دون تدخل .

وأوضح جونسون، أن أوكرانيا لا تمتلك أي وسيلة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الجوية التي تشكلها روسيا وأن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت غير كافية ضد القوات الروسية.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكر الخبير السابق أن مزاعم كييف بأنها أسقطت الصواريخ الروسية، تعد سخيفة.