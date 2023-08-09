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للأطفال والكبار.. أفضل حل لتجنب حمو النيل وكيفية علاجه

طرق علاج والوقاية
طرق علاج والوقاية من حمو النيل والدمامل للكبار والأطفال

مع الحر الشديد يكثر المشاكل الجلدية للأطفال الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، ومن ابرز هذه المشاكل حمو للنيل والدمامل، وهي مشكلة لا تصيب الأطفال فقط، وإنما الكبار ايضا.

 

طرق علاج والوقاية من حمو النيل والدمامل للكبار والأطفال



وقال الدكتور محمد أشرف أخصائي الجلدية والتناسلية، إن أهم سبل الوقاية من حمو النيل والدمامل في فصل الصيف هو بالجلوس في مكيف الهواء طول الصيف للتغلب على الحر الشديد.

 

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وتابع محمد اشرف في منشور لها عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن هناك بعض النصائح التي يمكن إتباعها إن لم يتوفر لديكم مكيف الهواء للتغلب على حمو النيل والدمامل، ومن ابرز هذه النصائح:

_ الاستحمام بماء فاتر مرتين إلى ثلاثة مرات يوميا مع تجفيف الجيد للجسم بإستخدام فوطه قطنية.

_ عدم الإستحمام بالماء الساخن على الإطلاق..
- الاستحمام بصابون مرطب، مثل : صابون الجلسرين، وعند وجود دمامل الاستحمام يجب أن يكون بشامبو بيتادين.

_ استخدام لوشن ملطف للجلد بعد الاستحمام مباشرة، ويجب أن يحفظ اللوشن في التلاجه لكي لا يؤثر على مفعوله ( كلامينا لوشن أو برينجو لوشن أو أوليفر لوشن).

_ إرتداء ملابس داخلية قطنية، وعدم التعرض للشمس لفترات طويله، والتهويه الجيده للمكان الذي يجلس فيه الطفل.

- في حالات الرضع يفضل وضع فوطه قطنيه كبيره تحت الرضيع في وقت النوم لامتصاص العرق.

 

طرق علاج والوقاية من حمو النيل والدمامل للكبار والأطفال


وأضاف محمد اشرف، إلى أن التعليمات السابقه هي كافيه غالبا في بعض الحالات، ولكنها تحتاج علاج حمو النيل يتم وصفة من قبل طبيب الجلدية، وتشمل:
- في حالة وجود إلتهابات شديده:  يفضل استخدام دهان للالتهابات، مثل : بعض الأنواع التي تحتوي على الكورتيزون الخفيف، ويجب ان يتم وصفة من قبل الطبيب.

- في حالة وجود دمامل استخدام الكريمات الموضعيه، والتي تحتوي على مضاد حيوي، مثل: الفيوسيدين أو الميوبيراكس وإذا كانت منتشره في الجسم يجب استخدام مضاد حيوي عن طريق الفم .

_ إستخدام الدهانات التي تحتوي على خلطات، مثل : البوليديرم والكيناكومب والميكسديرم، ولكن لا يجب إستخدامه بجانب أدوية الكورتيزون التي تؤخذ عن طريق الفم.

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