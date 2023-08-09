عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تعيين 4430 شابا في القطاع الخاص خلال يوليو الماضي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن مديرية العمل بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم،  مشيرا الى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم.

"رجال الأعمال الإسكندرية": التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة بطريقة غير بنكية ضرورة

وأشار الشريف، أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال؛ وكيل المديرية ؛ قامت خلال شهر يوليو بتعيين 4430 شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و144 شابا وفتاة من ذوي الهمم وذلك بمنشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة  للعيديد من شباب المحافظة.

ومن جانبه؛ أوضح وكيل المديرية، انه خلال شهر يوليو تم تعيين  2949 شاب وفتاة من حملة المؤهلات بمؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى 1481 شاب وفتاة من غير حملة المؤهلات من أبناء المحافظة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم لهم هذا بالإضافة إلى رعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية القطاع الخاص المشروعات الصغيرة تمويل المشروعات حياة كريمة ذوى الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

أنا واخد بطولات أكتر منك.. أحمد مرتضى منصور يرد على أيمن يونس

ضرب بنته لحد ما روحها طلعت.. والدة الضحية تكشف كواليس كارثية

ترشيحاتنا

كتلة من جهنم.. التغيرات المناخية ترفع درجات الحرارة إلى 50 درجة

حكم مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية

24 جنيها للعلبة.. إيسترن كومباني أسعار سجائر كليوباترا ثابتة ولم تتغير

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لمشاركته في تحقيق التنمية

أنواع ستائر السيارات وأهمية استخدامها في الصيف | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

قصة شعر جديدة.. داليا البحيري تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

لوك مختلف.. داليا مصطفى تكشف رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

درجات الحرارة تتجاوز الـ 45.. توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

الذهب يواصل نزيف الخسائر والدولار يحافظ على استقراره اليوم الأربعاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ