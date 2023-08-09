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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيادات ديوان عام البحر الأحمر يتابعون فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بالمحافظة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

حرص العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، و كمال سليمان السكرتير العام المساعد ، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن ، علي متابعة فعاليات مبادرة 100 يوم الصحة للكشف علي موظفي المحافظة حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بمختلف إدارات الديوان العام . 

 وفي ذات السياق حرص قيادات المحافظة علي إجراء الكشف الطبي بالمبادرة ، مشيدين بالمبادرات الرئاسية التي تستهدف النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدين علي دعم المحافظة الكامل لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها . 

يذكر أن حملة " 100 يوم صحة " تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، وزيادة الوزن ، والاعتلال الكلوي ، وخدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي ، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، بالإضافة إلي خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

الخدمات المقدمة للمواطن السكرتير العام المساعد السمنة وزيادة الوزن الاعتلال الكلوي البحر الأحمر الخدمات المقدمة للمواطنين

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