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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يصيب بالتسمم.. تحذير عاجل من نوع أكواب حرارية منتشر بالأسواق الأمريكية

أكواب منتشرة بالأسواق
أكواب منتشرة بالأسواق تسبب التسمم

انتشرت في الولايات المتحدة الامريكية انباء حول جمع وحظر الأكواب الحرارية بالولايات المتحدة، اعتقادًا بأنها تتسبب في الإصابة بالتسمم بالرصاص ، مما اثار خوف وذعر  وقلق شديد بين المواطنين ، وتسائل الكثير من الاشخاص يتساءلون عن مدى احتواء الأكواب الحرارية على الرصاص، ومدى تأثير عنصر الرصاص على الصحة العامة.

بينما حذر خبير الصحة العالمية، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، نقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، من أن الاتهامات الخاصة باحتواء الأكواب الحرارية على رصاص بالولايات المتحدة في مرمى الانتقادات، كونها لم يتم التأكد من صحتها بعد، مؤكدًا على ضرورة تحليل الأكواب، وتوقيع الكشف على مستخدمي الأكواب الحرارية من الأمريكان والتعرف على نسبة الرصاص بأجسامهم والأعراض التي ظهرت عليهم نتيجة وجود عنصر الرصاص.

نرصد أضرار الاكواب الحرارية على صحة الإنسان وفقا لموقع medicoverhospital:


أضرار الاكواب الحرارية على صحة الإنسان

⁃ يتسبب الرصاص في إصابة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجلد والكثير من الأعراض للإنسان.
⁃ تعرض الإنسان للرصاص لفترات طويلة تصيب الجهاز العصبي ومخ الطفل، وهو ما قد يعرضه للإصابة بنوبة قد تؤدي للوفاة.
⁃ تؤثر نسبة الرصاص لجسم الإنسان في تحديد حجم الإصابة بالاعراض والضرر الواقع على المخ والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والكلى.
⁃ استخدام الاكواب الحرارية بصفة مستمرة، يجعلك عرضة للإصابة بالإسهال،والشعور بالغثيان، القئ المستمر.

- قد يصيب أصحاب المناعة الضعيفة، خاصةً مرضى الحساسية، بتأثيرات ضارة على البشرة والجلد، ويتعرض لها السيدات أكثر من الرجال.

- قد يسبب الشعور بضيق التنفس على المدى البعيد.

- قد يؤدي تراكم السموم في الجسم، إلى ضمور لبعض العضلات.

- قد تسبب الاكواب الحرارية في بعض الأمراض الخطيرة، كالعقم والسرطان.

- تجنب تناول المشروبات الساخنة في الاكواب الحرارية التى تستخدم، لعدم النظافة ومادة الرصاص.

أعراض التسمم بالرصاص:

مع العلم الأعراض تظهر بعد مرور فترة من الوقت، ولا تظهر بصورة مباشرة وهي كالآتي:

يظهر بصورة ألم بالمفاصل والعضلات وضعف الذاكرة، وصداع ووجع بالرأس وألم بالبطن وارتفاع ضغط الدم ومرض فقر الدم وفشل الكليتين، ويمكن علاج تسمم الرصاص بطلب المشورة الطبية، على أن يتضمن العلاج أدوية ترتبط بعنصر الرصاص وتخرجه من الجسم.

وافضل طرق الوقاية هي ضرورة غسل اليدين للوقاية من الرصاص الذي يصل للجسم

أكواب اكواب حرارية التسمم التسمم بالرصاص حظر الاكواب الحرارية

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