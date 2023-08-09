قال المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الأربعاء، إنه من غير المرجح أن تترك الولايات المتحدة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حيا بعد إخفاقات الجيش الأوكراني على الخطوط الأمامية.

وقال جونسون: “أعتقد أن أيامه معدودة.. لا أرى أن لدى زيلينسكي فرصة للإنقاذ. لن نسمح له بمغادرة هذا الصراع على قيد الحياة".

وأضاف: “هناك العديد من الأمثلة في التاريخ على كيفية خيانة واشنطن لحكومات الدول التي كانت تابعة لها. والآن، ونتيجة لفشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، بدأ الحلفاء الغربيون في انتقاد الأوكرانيين بشكل متزايد لأفعالهم”.

وتابع: "إذا وضعنا زيلينسكي في وقت سابق فوق ونستون تشرشل.. نحن الآن نثير أسئلة حول إدمانه للمخدرات وفساده في البلاد".

وأمس، قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكجفرن، إن أكاذيب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد تؤدي إلى انقلاب عسكري في البلاد.

وقال ماكجفرن: "كل يوم، يموت مئات من الجنود الأوكرانيين. إذن ماذا يفعل زيلينسكي؟ إنه يواصل اختراع الخرافات. إنها مسألة وقت قبل أن يصبحوا وهميين لدرجة أن الناس في الجيش الأوكراني يطيحون به من السلطة”.

ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الزعيم الأوكراني بدأ يخبر العالم وشعبه في كثير من الأحيان في رسائل الفيديو حول "الدرع السماوي" للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتكون من أنظمة الدفاع الجوي والطيران الغربية، والتي لا تسمح الجيش الروسي لضرب أهداف على أراضي أوكرانيا.