بعد فشل الهجوم المضاد.. زيلينسكي يعقد اجتماعا عاجلا مع القادة العسكريين

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أنه عقد اجتماعا مصغّرا مع كبار القادة العسكريين لبحث الهجوم المضاد، على خلفية الفشل الذريع والخسائر التي تتكبدها قواته.

وقال زيلينسكي، إنه عقد اجتماعا مع "أضيق دائرة من الناس وأقصى قدر من الاهتمام كان لموضوع واحد وهو الهجوم المضاد، أجرينا تحليلا معمقا للوضع الحالي، وبحثنا الخطوات اللاحقة، وتزويد القوات بكل ما هو ضروري".

وذكرت شبكة CNN اليوم، أن إحدى أفدح المآسي التي تعرضت لها أوكرانيا خلال هجومها المضاد، فشلها في تحقيق آمالها وآمال حلفائها الغربيين بالنصر في المواجهة مع روسيا.

ولفتت إلى أن "خسائر أوكرانيا الفادحة تنبع جزئيا من مواقع دفاعية متحصنة ومتعددة الطبقات، وخنادق وحقول ألغام عملت روسيا على بنائها"، إضافة إلى مستوى التدريب الغربي للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن "الحرب دخلت الآن مرحلة حرجة وصعبة بالنسبة لأوكرانيا".