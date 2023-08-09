قبل الموعد بثلاثة أيام .. رئيس وزراء باكستان يصدر توصية بحل البرلمان

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إنه سيوصي الرئيس بحل البرلمان في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء ، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس ، لكن سيتم حل البرلمان قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان "سوف أنصح الرئيس الليلة بحل البرلمان".

كما أنه سيبدأ مناقشات مع زعيم المعارضة يوم الخميس لاختيار اسم من قوائم المرشحين لكلا الجانبين لتعيينه كرئيس وزراء انتقالي.

يجب أن يصادق الرئيس الباكستاني عارف علوي على توصية شريف وأن تجري الانتخابات في غضون 90 يومًا تحت إشراف حكومة تصريف الأعمال.

ومع ذلك ، قد يتم تأجيل التصويت لعدة أشهر حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات في إعادة رسم مئات الدوائر بناءً على إحصاء جديد.

وقال محللون إن أي تأخير في الانتخابات قد يؤجج غضب الرأي العام ويزيد من حالة عدم اليقين في الدولة المسلحة نوويا.

وفاز في الانتخابات العامة الأخيرة في يوليو 2018 حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وكان خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصبه كرئيس للوزراء في اقتراع لسحب الثقة العام الماضي ، مما أثار مخاوف بشأن استقرار باكستان.

ومنذ ذلك الحين أدين وسجن في قضية فساد ، وبعد ذلك مُنع من المشاركة في أي انتخابات لمدة خمس سنوات.

واتهم خان الجيش الذي يحكم باكستان منذ الاستقلال عام 1947 ، بالمسؤولية عن الإطاحة به. ونفى الجيش التهمة.

تم استبدال خان بشريف ، الذي كان يكافح مع أزمة اقتصادية منهكة ومستويات تضخم عالية تاريخيا حيث نفذت الحكومة إصلاحات مؤلمة لتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي.

بالإضافة إلى القضايا القانونية التي قد تطرأ إذا تأخر التصويت ، فإن الجانب الجانبي لخان ، الزعيم الأكثر شعبية في البلاد وفقًا لاستطلاعات الرأي ، سوف يلقي بظلال من الشك على مصداقية الانتخابات.