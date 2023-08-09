8 أجهزة لكل عروسة.. تحيا مصر يدخل الفرحة على 2000 فتاة

أكد هشام خليفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمع اليوم، لـ الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، وما يقدمه من خدمات في جميع المحافظات وبشكل مجاني.



وأضاف مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن جميع المحافظات تستفيد من برامج الصندوق، وذلك وفق تعليمات الرئيس السيسي.

ولفت إلي أن صندوق تحيا مصر وفر الملايين من قطع الملابس، لـ المواطنين الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، ووزارة التضامن.

وأشار إلي أن هناك 35 ألف مواطن استفادوا من خدمات الصندوق، وأن هناك 16 محافظة بها خدمات توفير الملابس، وأنه تم توزيع 400 ألف قطع ملابس.

وكشف عن تجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج، حيث تم تجهيز 2000 فتاة، من خلال توفير 8 أجهزة للعروسة، وأن معظم مستلزمات البيت تكون متوفرة.

وتابع : تم توزيع نصف طن لحوم، على المواطنين، كما يتم توزيع الخضروات و الفاكهة، وجميع الخدمات تكون بالمجان.

وكشف عن توفير 37 ألف مشروع لـ سيدات معيلة، وهناك دعم وتوفير خدمات لـ السيدات، كما تم إجراء 45 ألف عملية مياه بيضاء.

