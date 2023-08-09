عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

8 أجهزة لكل عروسة.. تحيا مصر يدخل الفرحة على 2000 فتاة

عروسة
عروسة

أكد هشام خليفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمع اليوم، لـ الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، وما يقدمه من خدمات في جميع المحافظات وبشكل مجاني.

txt

السيسي يستعرض نشاط صندوق تحيا مصر خلال الفترة الماضية

txt

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لمشاركته في تحقيق التنمية


وأضاف مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن جميع المحافظات تستفيد من برامج الصندوق، وذلك وفق تعليمات الرئيس السيسي.

ولفت إلي أن صندوق تحيا مصر وفر الملايين من قطع الملابس، لـ المواطنين الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، ووزارة التضامن.

وأشار إلي أن هناك 35 ألف مواطن استفادوا من خدمات الصندوق، وأن هناك 16 محافظة بها خدمات توفير الملابس، وأنه تم توزيع 400 ألف قطع ملابس.

وكشف عن تجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج، حيث تم تجهيز 2000 فتاة، من خلال توفير 8 أجهزة للعروسة، وأن معظم مستلزمات البيت تكون متوفرة.

وتابع : تم توزيع نصف طن لحوم، على المواطنين، كما يتم توزيع الخضروات و الفاكهة، وجميع الخدمات تكون بالمجان.

وكشف عن توفير 37 ألف مشروع لـ سيدات معيلة، وهناك دعم وتوفير خدمات لـ السيدات، كما تم إجراء  45 ألف عملية مياه بيضاء.
 

 

 

برامج الحماية الاجتماعية تحيا مصر السيسي صندوق تحيا مصر المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

السماح بالقيادة حتى أقارب الدرجة الثانية.. شروط استخدام سيارة ذوى الإعاقة

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

المقصود بـ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ علي جمعة يوضح

بأقل سعر للزيرو .. اشتري ستروين C3 الجديدة موديل 2023

إبادة بشرية بالملايين .. مدينة تفوق حدود الدول في التلوث عالميًا

مساعد وزير الداخلية الأسبق: نتعامل بشفافية مع شائعات انتهاكات حقوق النزلاء بالسجون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

فيديو

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ