تزيد الشهية وتقلل السكر والكوليسترول.. فوائد مذهلة للكزبرة تعرف عليها

تعد الكزبرة من الأعشاب التي تساعد على حماية الكبد من آثار الأكسدة التي قد تؤدي إلى الالتهابات المزمنة والتليف، والأمراض السرطانية، ويرجع ذلك إلى احتوائها على التوكوفيرول والكيرستين، وغيرها من المواد المقاومة للأكسدة.

حيث تساعد الكزبرة الناشفة للسكر أنها تساعد في خفض مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكري، وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية تحفز الأنزيمات التي تعمل على امتصاص السكر في الجسم.، كما تساعد الكزبرة الناشفة في رفع مستويات الأنسولين في الدم، وتحفيز إفرازه لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

قد يساعد مغلي أوراق الكزبرة على تخفيف السعال الناتج عن بعض الأمراض المعدية كالبرد، إذ إن الكزبرة غنية بفيتامين (ج) الذي يقاوم الأمراض الفيروسية، كما إنها غنية بمضادات الالتهابات.

لذا فإن الكزبرة الناشفة تزيد الشهية وتقلل السكر والكوليسترول وتخفص ضغط الدم.

مستوى السكر:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية، ان الكزبرة الناشفة تعمل على رفع معدل الحرق، وبالتالي خفض مستوى السكر في الدم، بفعل تنشيط الإنزيمات التي تحفز الإنسولين.،وتعمل كذلك على الحد من امتصاص الدهون، وخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

كما تساعد على فقدان الوزن، ولكن لا زالت الدراسات غير كافية حول فعالية وفوائد الكزبرة الناشفة للتخسيس. ولكن، بشكل عام تكمن فوائد الكزبرة الناشفة للتنحيف في احتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف، فإنها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي فقدان الوزن بشكل أسرع.



وقد تساعد الكزبرة الناشفة على زيادة الشهية، وهي إحدى فوائد الكزبرة الناشفة لزيادة الوزن، ففي حال استخدام الكزبرة الناشفة للتخسيس، يجب السيطرة على الشهية.

ضغط الدم:

كما تساعد الكزبرة الناشفة مرضى الضغط بشكل كبير في خفض ضغط الدم ،من خلال تحفيز إدرار البول، وبالتالي التخلص من الصوديوم المتراكم بالجسم، وخفض مستويات ضغط الدم.

، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تساعد الكزبرة الناشفة في الوقاية من التهابات المسالك البولية ، وعلاجها، وذلك لخواصها المضادة للبكتيريا والفطريات.. حيث تساعد على إدرار البول، وبالتالي تساعد على تنقية الكلى من الشوائب والسموم.



كما وجد أن فوائد الكزبرة الناشفة للقلب عديدة وعظيمة، وتشتمل على: تقليل عوامل خطر أمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر.، خفض مستويات الكوليسترول الضار.، رفع مستويات الكيسرول النافع.

تحمي الكزبرة الناشفة من تلف الخلايا العصبية بعد النوبات التي يسببها تناول الأدوية.،كما تحسن الذاكرة.، والسيطرة على القلق والتوتر والحد منه.

وتعمل على تسريع وتحسين عملية الهضم، وعلاج عسر الهضم.، كما تخفيف آلام البطن والانتفاخ المصاحب لمتلازمة القولون العصبي ،وكذلك علاج الإسهال ،وعلاج الإمساك. ، وعلاج القيء والغثيان.





الكزبرة للكلى



تعمل الكزبرة الخضراء كمدر للبول، ما يساعد على خروج السموم من الجسم، وتحسين صحة الجهاز البولي، بالإضافة إلى أن خواص الكزبرة المقاومة للميكروبات قد تساعد على مقاومة التهابات مجرى البول، لذا ينصح بتناول مغلي الكزبرة لمرضى التهاب مجرى البول.



وتعمل الكزبر على رفع معدل الحرق، إذ إن لها دور في تحفيز معدلات الأيض.و خفض مستوى السكر في الدم، بفعل تنشيط الإنزيمات التي تحفز الإنسولين.، و الحد من امتصاص الدهون، وخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.



وتساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكزبرة على تنظيم عمل الغدة الدرقية بشكل طبيعي وتنظيم إنتاج هرمونات الغدة.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن بذور الكزبرة المجففة قد تساعد على تحسين الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء، ويحتاج الأمر إلى دراسات أكثر لتأكيد تأثير الكزبرة المحفز للجنس.



ويساعد تناول الكزبرة على الريق على ما يلي:

خفض مستوى السكر في الدم.، مقاومة عسر الهضم، وتحسين حركة الجهاز الهضمي.، إدرار البول، ما يساعد على تحسين صحة الكلى، وخفض ضغط الدم.