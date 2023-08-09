التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والشباب بالبطولة العربية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي الهلال والشباب، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار دور نصف النهائي.



وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: كنو - روبن نيفيز - ميشائيل ديلجادو.

خط الهجوم: سافيتش – مالكوم - سالم الدوسري.

بينما جاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور- حسان تمبكتي- حسين الصبياني - حسين مسعود.

خط الوسط: جوستافو كويلار- رياض شراحيلي- سعيد اليامي.

خط الهجوم: إيفر بانيجا- عبدالله الجوعي- هتان باهبري.

