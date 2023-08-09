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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واحد رمى فلوس عليه | مقرئ يوضح سبب موقف مفاجئ في عزاء

إلقاء اموال على قارئ
إلقاء اموال على قارئ بالدقهلية

كشف القارئ الشيخ محمود القزاز، تفاصيل وكواليس قيام أحد الأشخاص بإلقاء الأموال عليه أثناء قراءة القرآن الكريم في محافظة الدقهلية.

 

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وقال محمود القزاز في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي  قناة " المحور "، :" كنت أقرأ القرآن في عزاء بالدقهلية".

وأضاف القزاز :" من قام بإلقاء الأموال عليا شخصية محترمة ومستغرب الموقف اللي عمله وأعتقد أن ما فعله من حبه ليا".

وتابع " أستنكر إلقاء الأموال عليا أثناء قراءة القرآن وهذا الأمر لا يليق بمكانة القرآن الكريم ، وتعبيرات وجهي تشير إلى عدم موافقتي على ما حدث ".


ولفت محمود القزاز :" الكثيرين اتهموني بأنني أسعى إلى الحصول على تريند لكنني لم أخطط لهذا الأمر مطلقا ولم أحصل على أي أموال ". 

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