كفاية خناقات| أول تعليق من ميدو على أزمة شيكابالا مع مرتضى منصور

علق أحمد حسام ميدو على أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك عنده مشاكل كتيرة جدا الكل عارفها ومش محتاج مشاكل زيادة، حتى لو في مشكلة لازم نتجنبها دلوقتي لو من جوا النادي"

وأضاف: "الكلام اللي قاله مرتضى منصور فيما يخص شيكابالا مكانش وقته إنه يتقال، والبعض بيحاول يستغل الأزمة عشان يطلع تريند"



وواصل: "بطالب المستشار مرتضى منصور، أرجوك كفاية خناقات ومشاكل الزمالك مش محتاجها دلوقتي، في حاجات لازم تعديها، النادي بيمر بوقت صعب وكل الناس اللي عايشين في النادي عارفين ده" .



واختتم: "مينفعش نزود المشاكل الخاصة بالنادي، وشيكابالا لا يستحق هذا الهجوم بكل صراحة، وشيكابالا ملوش أي ذنب في إن في فلوس متأخرة على سبورتنج لشبونة".

