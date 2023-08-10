دعاء للميت بالجنة.. أدركه بـ 25 كلمة لا ترد

دعاء للميت بالجنة، هو خير ما يبحث عنه من قبل الكثيرين فهل هناك دعاء معين أو قول معين يُقال عند دفن الميت؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

دعاء للميت بالجنة

قالت الإفتاء: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء للميت بعد دفنه؛ وقد ورد في الحديث الشريف عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود.

وتابعت: يُستحبّ الدعاء للميت بعد دفنه بأن يقوم رجل من المُشيّعين ممَّن يُجيد الدعاء ويقول: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله". أو أيّ دعاء آخر يجيده الداعي.

دعاء للميت بالجنة

اللهم طمأنينة تحيط قبورهم اللهم نعيم يحفهم وأنهارا تسر ناظرهم.

اللهم الخلود لأرواحهم في جنة مثل الذي كانت بقلوبهم.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وانس وحشتهم في قبورهم.

اللهم ارحم من رحلوا عنا وأكرمهم بجنة عرضها السماوات والأرض يخيرون بين أبوابها.

اللهم اجعل دار وقرار موتانا وموسى المسلمين جنات الخلد والنعيم.

اللهم ارفع درجاتهم عندك في الجنة وأرضى اللهم عنهم وبشرهم بعفوك ورحمتك.

ربي اغفر لهم الذنوب وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

دعاء للميت بالجنة

اللهم الجنة لأولئك الذين تحت الثرى وما عادت لنا حيلة إلى الدعاء لهم.

اللهم وسع قبور موتانا بنعيم لا يفنى.

اللهم ارحم من طال فراقهم وصعب غيابهم واجعلهم في برزخ محمود.

اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليهم من كل جانب واسكنهم الفردوس الأعلى برحمتك يا رب.

اللهم ارحم موتانا العالقين بقلوبنا رحمة تؤنس بها وحشتهم وترفع بها درجتهم.

يا من إليه راجعون متع روح موتانا بجنات النعيم.

اللهم الجنة لمن كانوا في الأرض طيبين الذكر ظاهرين القلب جابرين للخواطر.

اللهم ارحم من رحلوا عنا واشتاقت لهم الروح، اللهم انسهم في قبورهم، واجعلهم من مساكن جنتك آمنين مطمئنين.

اللهم خفف علينا شوقهم لأحبتنا الراحلين، اللهم ارحم أمواتنا واغفر لهم وكرمهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم وبلغهم شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم اجعل الراحلين إليك في ظلا ظليل واجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين اللهم امين.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة لا يشقون بعدها أبدا.

اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين اللهم اجبر كسر قلوب من فقدوا أحبابهم وارزقهم أجر الصابرين.

اللهم اجعل قبر كل من غادروا الحياة نورا وضياء.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم آمين.

اللهم اجعل من فقدناهم في أطيب ثرى وأعز كنف وأرحم مأوى وأوسع روضة وأسعد حال يا رب العالمين.

اللهم عظم أجورنا حين نشتاق لمن فقدنا اللهم زدنا قوة وزدهم رحمة وغفرة واجعل ملتقانا في الفردوس الأعلى.

يا رب كلما اشتقنا له زدنا ثباتا واجعلنا من الصابرين، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى برد على قبره واملأه نورا من نورك.

اللهم اجعله بالنعيم المقيم الذي لا يزول اللهم أنسه في قبره واجعله في مساكن جنتك آمن مطمئن.