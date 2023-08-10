أخبار التعليم| تنسيق الجامعات 2023.. شروط الالتحاق بقسم الـدراسات اليونانية بآداب القاهرة.. حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات في سبتمبر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إدارة البعثات تعلن تفاصيل التسجيل ىحضور الاجتماع الخامس عشر للأمل HOPE Meeting المنعقد بمدينة Kyoto باليابان

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS أعلنت عن الإجتماع الخامس عشـر لشباب الباحثين تحت مسمى HOPE والمزمع عقده بمدينة Kyoto باليابان خلال الفترة من 26 فبراير- 1 مارس 2024

تنسيق الجامعات 2023.. شروط الابتحاق بقسم الـدراسـات اليونانية باداب القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024 .

بداية سبتمبر.. جامعة حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر للوقوف بداية سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب