تنسيق المرحلة الأولى 2023.. مؤشرات كليات الحاسبات والمعلومات

تنسيق الجامعات 2023 ، يبحث الآلاف الطلاب من الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 وذلك مع اقتراب إعلان نتيجة المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023 وفي هذا التقرير سوف نرصد توقعات تنسيق الجامعات 2023 كلية الحاسبات والمعلومات 2023.

قال الدكتور عماد على استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،ان تنسيق الجامعات 2023 به بعض المميزات لم تكون في تنسيق الجامعات2023 بسبب وجود جامعات جديدة بمصر من اهلية واخري دولية عالمية بالاضافة الي افتتاح الكثير من الاقسام الجديدة ببعض الجامعات المصرية .

واكد الدكتور عماد على خلال تصريحاته لصدي البلد ، ان سوف نري ارتفاع ضئيل للغاية في نسب القبول في تنسيق الجامعات 2023 بكلية الحاسبات والمعلومات 2022 .

واستشهد الدكتور عماد علي بتنسيق الجامعات 2022 لمعرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية بالارقام من خلال هذا الرابط اضغط هنا ، حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.





إليك توقعات نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 في جميع جامعات مصر

كلية حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2022

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة رياضة 346.0 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية رياضة 343.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس رياضة 343.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة رياضة 342.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط رياضة 342.0 درجة.

علمي علوم 2022، بحسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة سوهاج علوم 367.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة علوم 366.0 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية علوم 365.0 درجة.

نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر «علمي علوم»

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 362 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 366 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 361 درجة

- ذكاء اصطناعي المنوفية 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 359 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 358 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 357 درجة

نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر «علمي رياضة»

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 338 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 338 درجة

- الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية 332 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 332 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 330 درجة