مركز تدريب علوم الحاسب ببئر العبد يختتم دورة تدريبية للأطفال والنشء

اختتم مركز تدريب علوم الحاسب الآلى بالمدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، دورة تدريبية للاطفال والنشىء بالمدينة، بالتنسيق مع وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد ، انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية ببناء دولة حديثة تعتمد على كفاءات بشرية تحقق آمال وطموحات المصريين فى إطار دولة قوية، وإدارة عصرية لتحقيق التنمية.



وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، واشراف العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وإرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية .

٣٢ متدربا:

وافاد اسامة زايد مدير مركز تدريب علوم الحاسب الالى بمجلس مدينة بئر العبد بانه تم تدريب عدد ٣٢ متدربا من الاطفال الذكور والاناث .

وأكدت وفاء زايد مدير الوحدة الفرعية للسكان بمركز بئر العبد ان جميع اعضاء وحدة السكان بالمدينة شاركوا فى الاحتفال بانتهاء التدريب ، حيث شارك كلا من ، تمام محمود ، مصطفى عبد اللطيف ، امل فرج

وأشارت ريم علي مدير وحدة السكان بالمحافظة أن ذلك يأتي في إطار خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية كما تم وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها .