أمريكي فاز باليانصيب ولم يتم تُحديد هويته ..تفاصيل

أثار مواطن أمريكي من ولاية فلوريدا الكثير من الجدل لفوزه بالجائزة الكبرى في مسابقة ميجا ميليينز في اليانصيب والتي تبلغ 1.58 مليار دولار إلا أنه لم يظهر بعد فقد باع متجر بقالة وذلك على شاطئ نيبتون التذكرة الفائزة.

و حسب أسوشييتد برس و قبل فوز ، قد جرى 31 سحباً متتالياً منذ آخر مرة فاز فيها أحدهم باليانصيب في 18 أبريل، لينمو مبلغ الجائزة ب لتصبح ثالث أكبر جائزة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة،

احتمالات الفوز

يشار إلى أنه يمكن للفائز، الذي لم يتم تُحديد هويته امكانية اختيار الحصول على حوالي 783 مليون دولار نقداً دفعة واحدة، أو استلام المبلغ الكامل مقسماً إلى مدفوعات سنوية وذلك على مدى 30 عاماً تزيد قيمتها بنسبة تصل إلى 5% سنوياً.

على الجانب الآخر فيما يختار معظم الفائزين الحصول على تلك الجائزة دفعة واحدة لتخضع جميع المكاسب لضرائب الدخل.