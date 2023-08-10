تزايد أعداد الكلاب الضالة يفزع سكان جاد الحق بمساكن شيراتون

اشتكى سكان جاد الحق متفرع من سيد زكريا مساكن شيراتون، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة سكان المنطقة.

وقال محمد صلاح أحد الأهالي في الرسالة: “أصبحت ظاهرة الكلاب الضالة منتشرة في المنطقة بطريقة مرعبة ، ونخشى علي أطفالنا من النزول بمفردهم بسبب الحوادث التي نشاهد كل يوم من الكلاب الضالة”.

وناشد المسئولين بالوحدات البيطرية ورئيس حي عين شمس ومحافظ القاهرة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هؤلاء الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر وأثناء الذهاب الى صلاة الفجر .



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