زواج اللبناني صالح عبد النبي.. صور جديدة من شهر العسل

احتفل الفنان اللبناني صالح عبد النبي، بزواجه على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر صالح عبدالنبي، صورة تجمعه بعروسته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وعلق قائلا: «هذه هي اللحظة لبدء حياة جميلة مع حب حياتي رسميا تزوجت 15.7 / 2023 فاطمة مكي».

كما نشر عددا من الصور خلال شهر العسل مع زوجته.



وكانت قد استعانت الفنانة أنغام بصور للموديل والممثل صالح عبد النبي، للمشاركة معها في كليب أغنية "سيبك انت" التي طرحتها منذ ساعات للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.

شارك صالح عبد النبي، الممثل اللبناني الذي اشتهر في بداياته كموديل مع الفنانة نانسي عجرم، في أغنيتي "نسينا نعيش"، و"خليني شوية معاك"، ويبدو أن الثلاث كليبات تربطهما قصة حب وانفصال بين شريكين.

وظهرت أنغام بشكل مختلف في فيديو كليب "سيبك انت"، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ومن ألحان وليد سعد، ورغم حالة الأغنية الحزينة التي تعبر عن حالتها بعد الانفصال إلا أنها كانت ترقص على أحزانها بشكل جديد عليها.