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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم: سيتم إعادة تشكيل الرابطة.. ولا تغيير في نظام الدوري الجديد

صدى البلد

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، بأن سيتم إعادة تشكيل الرابطة من جديد قبل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخيل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لأحد الشركات مؤخرا.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أحمد دياب بذل جهودا كبيرا مع شريف صالح وخالد رفعت لتسويق اسم مسابقة الدوري المصري، والأندية ستكون حريصة على استمرار ممثليها في الرابطة، وهؤلاء الاشخاص لديهم رؤية محترمة وعليهم استكمال عملهم الذين بدءوا فيه".

وأضاف: "الأسبوع المقبل، سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الأندية، لاختيار ممثليها في الرابطة، وبعدها يتم عقد اجتماع وإعلان تشكيل الرابطة استعدادًا لقرعة الدوري في الموسم الجديد، ومن الواضح هو استمرار معظم العناصر الحالية في تشكيل الرابطة برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب وخالد رفعت وشريف صالح وخالد شكري، وكذلك أنا واللواء صفي مرشحين من اتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على المسابقات".

وأكمل: "خلال موسمين ستم انهاء الدوري في شهر يوليو، وبدأ الوضع يعود إلى طبيعته، وهدفنا انهاء النسخة الجديدة في منتصف يونيو 2024، رغم ازدحام الجدول في الموسم المقبل ووجود العديد من البطولات، ولن يكون هناك تغيير في نظام بطولة الدوري كما يتردد".

وزاد: "نحاول تطوير البث التليفزيوني في الموسم المقبل، ولو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري، وأتمنى عدم الإبقاء عليه".

واستكمل: "سبق وتوقعت رحيل كلاتنبرج وهو ما حدث أيضًا، وهناك أسماء جيدة على الساحة مثل سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة، بخلاف جمال الغندور وعصام عبدالفتاح".

وأتم: "نجحنا في الحصول على 40 مليون جنيه من وراء رعاية الدوري (دوري النيل) سيتم توزيعهم على الأندية، ولكن سيكون هناك تمييز لبطل الدوري وسيتم ابلاغ كل الأطراف بتوزيع النسب المالية".

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