ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

لامست أسعار النفط مساء أمس الأربعاء ذرى جديدة وسجل خام برنت أعلى سعر له منذ ‏يناير إذ ساعد تراجع كبير في مخزونات الوقود الأمريكية وتخفيض ‏السعودية وروسيا إنتاجهما في تبديد تأثير المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين.‏

وصعد خام برنت دولارا بما يعادل 1.6% إلى 87.55 دولار للبرميل عند ‏التسوية، وهو أعلى سعر منذ 27 يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو 1.8% إلى 84.40 ‏دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.‏

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.7 مليون ‏برميل الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت ‏التدفئة، تراجعت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين بثبات كلا المخزونين على الأغلب.‏

وساعد تراجع المخزونات في تبديد مخاوف ناجمة عن بيانات صينية أظهرت ‏انخفاض واردات النفط الخام في يوليو 18.8% عن الشهر السابق إلى أدنى ‏معدل يومي لها منذ يناير.

ومما دعم الأسعار قول السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضاً ‏طوعيًا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا شهراً آخر حتى نهاية سبتمبر. وقالت ‏روسيا أيضا إنها ستخفض في الشهر ذاته صادراتها النفطية 300 ألف برميل ‏يوميا.‏

وقال كارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار لدى إكس.إم. للسمسرة "أحدث ‏انتعاش (لأسعار النفط) يرجع بالأساس إلى تعهد كبار المنتجين، مثل السعودية ‏وروسيا، بالإبقاء على الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر".‏

وحقق النفط الخام مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، مدعوما ‏بتراجع إمدادات أوبك+ وآمال بأن يعزز التحفيز تعافي الطلب على النفط في ‏الصين.‏