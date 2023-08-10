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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

لامست أسعار النفط مساء أمس الأربعاء ذرى جديدة وسجل خام برنت أعلى سعر له منذ ‏يناير إذ ساعد تراجع كبير في مخزونات الوقود الأمريكية وتخفيض ‏السعودية وروسيا إنتاجهما في تبديد تأثير المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين.‏

وصعد خام برنت دولارا بما يعادل 1.6% إلى 87.55 دولار للبرميل عند ‏التسوية، وهو أعلى سعر منذ 27 يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو 1.8% إلى 84.40 ‏دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.‏

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.7 مليون ‏برميل الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت ‏التدفئة، تراجعت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين بثبات كلا المخزونين على الأغلب.‏

وساعد تراجع المخزونات في تبديد مخاوف ناجمة عن بيانات صينية أظهرت ‏انخفاض واردات النفط الخام في يوليو 18.8% عن الشهر السابق إلى أدنى ‏معدل يومي لها منذ يناير.

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ومما دعم الأسعار قول السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضاً ‏طوعيًا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا شهراً آخر حتى نهاية سبتمبر. وقالت ‏روسيا أيضا إنها ستخفض في الشهر ذاته صادراتها النفطية 300 ألف برميل ‏يوميا.‏

وقال كارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار لدى إكس.إم. للسمسرة "أحدث ‏انتعاش (لأسعار النفط) يرجع بالأساس إلى تعهد كبار المنتجين، مثل السعودية ‏وروسيا، بالإبقاء على الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر".‏

وحقق النفط الخام مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، مدعوما ‏بتراجع إمدادات أوبك+ وآمال بأن يعزز التحفيز تعافي الطلب على النفط في ‏الصين.‏

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