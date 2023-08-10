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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجبن الكريمي بالمنزل

طريقة عمل الجبن الكريمي
طريقة عمل الجبن الكريمي بالمنزل

يقدم الشيف إبراهيم محمد طريقة عمل الجبن الكريمي بالمنزل بشكل احترافي مثل الجاهز، وإليك المقادير.

 

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المقادير لعمل الجبن الكريمي بالمنزل

2 لتر حليب كامل الدسم.

5 م ك عصير الليمون.

رشة ملح ناعم (يمكنك التحكم في مقدار الملح حسب الرغبة أو الاستغناء عنه، خصوصا في عمل الحلويات).

1 ملعقة كبيرة زبدة حسب الرغبة.

طريقة عمل الجبن الكريمي بالمنزل

- في إناء كبير وواسع، قومي بوضع الحليب السائل بداخله، ويجب استخدام نوع حليب طبيعي طازج، حتى لا يتكتل قوام الجبن الكريمي، أو يعمل قشطة على وجه الجبنة.

- اتركي الحليب على نار متوسطة، وذلك حتى قبل الوصول لمرحلة الغليان.

- أثناء ترك الحليب السائل على النار، قومي بعصر الليمون، حتى تحصلي على 5 ملاعق طعام كبيرة من الليمون.

- عندما نلاحظ بدء غليان الحليب نطفئ النار ثم نضيف عصير الليمون ونقلب الحليب مع الليمون قليلًا ونبعد الإناء عن الحرارة.

- سوف نلاحظ بدء حدوث تكتلات داخل الإناء بالحليب، اتركيه دون تقليب، وذلك حتى يبرد قبل تصفيته.

- في وعاء عميق، ضعي المصفاة وبها شاش طبي، ثم قومي بتصفية الحليب من السائل.

- قومي بعصر الشاش الذي يحتوي على الجبن المتكتل، بهدوء في الوعاء حتى تتخلصي من كل المياه والسوائل به.

- في الخلاط ضعي الجبن، ثم أضيفي إليه القليل من الملح الناعم، ثم ابدئي في خلط الجبنة الكريمي، حتى تحصلين على قوام ناعم وممكن الاستغناء عن الملح إذا أردنا استخدام الجبن الكريمي لعمل الحلوى.

- يمكنك إضافة ملعقة زبدة، وهي خطوة اختيارية يمكنك الاستغناء عنها، ولكنها تجعل القوام أغنى وأشبه بالجبنة الكريمي الجاهزة من المحلات.

- نقوم بوضع الجبنة الكريمي في وعاء بلاستيك مناسب نظيف ومعقم وجاف ومحكم الغلق، ويمكنها البقاء في الثلاجة لمدة أسبوع بشرط تغطيتها جيدا.

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