عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد تدريبات "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

مشروع إبدأ حلمك
مشروع إبدأ حلمك

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، جانبا من تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، على مسرح سينما هيبس بالخارجة، ضمن المراحل التدريبية المكثفة استعدادا لحفل تخرج دفعة محافظة الوادي الجديد، بحضور ابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد.

أكد "البسيوني" أن مشروع ابدأ حلمك للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل والمقدم لأبناء الوادي الجديد يأتي من بين أهم الأنشطة التي تشارك بها قصور الثقافة ضمن برنامج عمل يقام برعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، احتفاء بالمحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، لاكتشاف ورعاية موهوبيها وذلك ضمن خطط العدالة الثقافية للمحافظات الحدودية، وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بالمستوى الفني الذي وصل إليه المتدربين، موجها شكره للمدربين والقائمين على التنفيذ.

وخلال الفعاليات قام الفنان مناضل عنتر مع متدربي الخارجة بمواصلة التدريب الحركي والتعبيري وفكرة العمل في مجموعة إلى جانب التدريب على تقنيات الحركة الراقصة والدراما الحركية، كما واصل المخرج أحمد السيد تدريباته على المشاهد المبدئية للمسرحية الختامية، وذلك بحضور المخرجين حسن رفقي، ومحمد سعد، المشرفين الإقليمين للمشروع بالخارجة.

وعلى مسرح قصر ثقافة موط استمر المايسترو حسام حسني في تدريباته الموسيقية والتى تم من خلالها عمل مراجعة على الأغاني التى تم التدريب عليها ومنها اغنية أنا المصري، حبيبي لولا السهر، قولوا لعين الشمس، يا حبيبتى يا مصر، وذلك بحضور المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة.

كان محافظ الوادي الجديد قد التقى رئيس الهيئة، ومنسق وزارة الثقافة، وذلك لبحث استعدادات إقامة أسبوع ثقافي مكثف بعاصمة الثقافة، تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وتقدم خلاله وزارة الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، وذلك انطلاقا من استراتيجية الوزارة التي تهدف للوصول بالمحتوى الثقافي لكل محافظات مصر وخصوصا الحدودية والنائية.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وتجرى حاليا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظتي الوادي الجديد وشمال سيناء، كما تم إطلاق المشروع بمحافظتي قنا والمنوفية وفي انتظار إجراء اختبارات القبول.

عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة ابدأ حلمك مسرح سينما هيبس محافظة الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يكشف سر رفض ممدوح عباس ضم محمد صلاح للزمالك

بسبب أحداث النيجر.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

أول تعليق من رضا عبد العال على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

تسريع العمل بالمرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة لتشغيلها قبل الصيف القادم

المكان هادي ورايق.. زوّار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي|فيديو

الصين تصدر إنذارا عاجلا بسبب الإعصار المدمر "خانون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ