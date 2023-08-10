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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن  الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة بينما غادرت 9 سفن .

 

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة .
 

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لغت حركة الصادر من البضائع العامة 29215 طن تشمل : 6598 طن يوريا و 2965 طن رمل و 1107 طن اسمنت و 310 طن كحول 2278 طن ملح صب و 15957 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45916 طن تشمل : 4200 طن خردة و 3302 طن كسب فول صويا و 2349 طن نواتج تقطير و 6020 طن زيت طعام و 283 طن بازلاء و 841 طن ابلاكاش و 16092 طن ذرة و 515 طن فول صويا و 5300 طن كسب صويا و 7014 طن قمح .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 488 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4416 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 165035 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131391 طنًا .


كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3525 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و كوم أبو راضى و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5341 شاحنة .

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