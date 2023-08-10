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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية يتراجع 1.6% في يونيو على أساس سنوي

صدى البلد

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.6% في يونيو 2023 على أساس سنوي بتأثير مباشر من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في يونيو 2023 بنسبة 0.5% مقارنة بشهر مايو من العام ذاته.

واستمر كل من مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز في تحقيق ارتفاعات سنوية متتالية بلغت خلال يونيو 2023 نسبة 10.1% و25% على التوالي مقارنة بشهر يونيو 2022.

الهيئة العامة للاحصاء الصناعي الصناعة التحويلية الصناعة الرقم القياسى التحويل

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