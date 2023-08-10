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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وداع كابتن طارق محمود طرزان الغربية.. وزملاؤه: فقدنا دبابة بشرية وصاحب القوى الخارقة

البطل المتوفى
البطل المتوفى

سادت حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، واستمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات، عقب شيوع نبأ وفاة الكابتن طارق محمد، في العقد الرابع من عمره، والمعروف إعلاميا بلقب "طرزان الغربية"، وصاحب ألعاب القوى الخارقة، إثر تناول جرعة منشطات تسببت في رفع ضغط الدم والسكر بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاته جراء أزمة قلبية مفاجئة حال تواجده بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الاستاد.

كان طارق محمود، البطل الرياضي، تمكن من سحب أكثر من 7 سيارات تريلا في تجربة لمواكبة ألعاب القوى الخارقة، فضلا عن تمكنه من سحب أكثر من 15 سيارة ملاكي بمنطقة المرشحة بطنطا، وهو ما لاقي استحسان أسرته وذويه والمارة.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الشاب بأنه تعرض لوعكة صحية عقب تدريب شاق برفقة زملائه، حيث شعر بدوار وعدم القدرة على الوقوف على قدميه وهذيان مفاجئ لتناوله عقاقير وأدوية منشطة، الأمر الذي دفع أفراد أسرته إلى نقله بواسطة سيارة إسعاف، ودخل مستشفى خاص ومكث أكثر من 18 ساعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية جراء ارتفاع ضغط الدم والسكر.

وقالت المصادر المقربة من أسرة البطل الرياضي إنه تم تشييع جثمان الشاب عقب أداء صلاة الجنازة بمسقط رأسه بقرية حصة شبشير، ودفنه بمقابر أسرته، الأمر الذي أوجع قلوب محبيه وزملائه.

ودشنت أسرة البطل الرياضي سرادق عزاء كبير له بمنطقة سوق قحافة لاستقبال جميع المعزين من زملائه اللاعبين في مجال ألعاب القوى البدنية، وسط مشاهد من الحزن خيمت ملامحه على وجوه جميع الحاضرين من أفراد أسرته والجيران وزملائه.

ونعى زملاء البطل الرياضي رحيله المفاجئ بعبارات الحزن والوجيعة والأسى بالدعاء له بكلمات عديدة، من بينها "ربنا يرحمك يا طارق ويسكنك فسيح جناته يا رب العالمين، في الجنة ونعيمها، وربنا يصبرنا على فراقك" .

جدير بالذكر أن البطل الرياضي الراحل كان يلقى محبة الآلاف من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و35 سنة، كونه كان المسئول الأول عن تدريبهم وتأهيلهم رياضيا.

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