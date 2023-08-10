عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بطنطا

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة  طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، حملة تم خلالها وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال  24 ساعة.

عمرو البسيوني: مركز طنطا شعلة تنوير وما حققه يؤكد الدور الحقيقي لقصور الثقافة

وأوضح حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 10 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

محافظ الغربية يشهد حفل تكريم الأوائل في مختلف المراحل التعليمية

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

أراضي الزراعية أدوار مخالفة البناء بدون ترخيص الأراضى الزراعية الجهات المعنية المراحل التعليمية الوحدات المحلية القروية الوحدات المحلية بناء على الأراضي الزراعية بمحافظة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

موضوعات متعلقة

وداع كابتن طارق محمود طرزان الغربية.. وزملاؤه: فقدنا دبابة بشرية وصاحب القوى الخارقة

ضبط صاحب مخبز استولى على دقيق بلدى مدعم في الغربية

العثور على جثة سيدة بمياه ترعة في ظروف غامضة

اختفاء فتاة في ظروف غامضة عن منزل أسرتها بطنطا

محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2023/2024

مستجدات في مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة .. صور

بيصحوه لقوه ميت..وفاة بطل ألعاب القوى البدنية بسبب جرعة منشطات بطنطا |شاهد

مصادرة 270 كيلو جبن منتهية الصلاحية داخل مخزن مواد غذائية بالغربية

ترشيحاتنا

المكان هادي ورايق.. زوّار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي|فيديو

الصين تصدر إنذارا عاجلا بسبب الإعصار المدمر "خانون"

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

القباج توجه بمشاركة المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الأجهزة الأمنية بالقاهرة توجه ضربات ناجحة لتجار المخدرات

غرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ