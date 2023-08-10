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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحة تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحه صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة. 

وتألقت هنا شيحة مرتديه قميص بالون الأبيض وبنطال باللون الأبيض  ليكشف عن جمالها ورشاقتها ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز أنوثتها كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 


 

وشاركت هنا شيحة في مسلسل "موجة حارة"، بطولة رانيا يوسف وإياد نصار وسيد رجب وخالد سليم وهالة فاخر،وإخراج محمد ياسين، عن رواية “منخفض الهند الموسمي” للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وسيناريو و حوار مريم ناعوم.


 

مسرحية ميمو 

وتشارك الفنانة هنا شيحة الفنان أحمد حلمي في مسرحية "ميمو"، وذلك بمشاركة هنا الزاهد وحمدي الميرغنى وأحمد رزق ومحمد رضوان ويحسب للمنتج حمدى بدر نجاحه فى إعادة حلمى إلى خشبة المسرح بـ "ميمو"  بعد غياب أكثر من 20 عاما .

يتم تنفيذ العمل المسرحى "ميمو" للخروج بلوحة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور من كوميديا وتراجيديا وديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تجهيزها بمواصفات عالمية.

الفنانة هنا شيحة خالد سليم رانيا يوسف محمد رضوان مسرحية ميمو

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