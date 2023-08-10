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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية النيجر يمثل الرئيس بازوم في قمة إيكواس

الرئيس محمد بازوم
الرئيس محمد بازوم

أكد مستشار رئيس النيجر، اليوم الخميس أن وزير الخارجية النيجري حسومي مسعودو، سيمثل الرئيس المعزول محمد بازوم في قمة مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وأعلنت سلطات الانقلاب في النيجر، اليوم الخميس عن حكومة انتقالية مكونة من 21 وزيرا، تزامنا مع انعقاد قمة إيكواس في نيجيريا، حيث تتبنى المنظمة الخيار العسكري للتعامل مع الأزمة في النيجر. 

وشهدت النيجر انقلابا عسكريا في 26 يوليو، بدأ باحتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم، في قصره بالعاصمة نيامي، من قبل عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي، الذي أعلن نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلد الواقع بغرب أفريقيا.

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